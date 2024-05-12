祥碩Q1獲利優於外資法人預期 目標價上看2,500元

高速傳輸IC廠祥碩（5269）9日舉行法說後，摩根士丹利證券維持「優於大盤」評等，但目標價從2,585元下調到2,200元，認為祥碩展望佳但營業費用提高將影響獲利。野村證券則維持祥碩「買進」及2,500元目標價，預估獲利仍有上修空間。

祥碩預估第2季營收可望持平或略優於第1季，毛利率在50-55%區間。大摩認為，祥碩第1季每股稅後純益（EPS）優於法人預期，第2季可望受惠於主要ODM客戶市占率提升，還有中國大陸標案回升加持。

大摩也看好祥碩下半年的展望，但預期祥碩可能要投入更多資金以留住人才，今年營業費用將提高，影響獲利。因此，大摩雖然提高祥碩今年的預估營收，卻將今年的獲利預估調降11%、明年獲利下調13%、2026年獲利下調10%，目標價也跟著下調。

野村認為祥碩第1季營收、毛利率及EPS都打敗預期，維持對祥碩第2季營收的樂觀預估，也就是挑戰季增10%。由於法人普遍預期祥碩第2季營收表現持平，野村認為法人圈未來數月將上修預估值。

野村指出，祥碩在這次法說首次確認中國業務復甦，符合野村半年前的預估。野村預估USB4.0將是祥碩2025年的主要成長動能，基於2025年的核心預估EPS，給予42倍的本益比；基於2025年的非核心預估EPS，給予9倍的本益比。