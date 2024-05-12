欣興公布4月營收 法人：谷底已過、全年EPS8.8元

欣興（3037）公布4月營收月增5.1%、年增11.8%，符合市場預期；法人機構表示，第2季為欣興的淡季，不過考量傳統伺服器有回溫跡象，且美系新款平板開始拉貨，欣興為其M4載板的主要供應商，因此，預期第2季營收可較上季呈個位數成長，不過，4月營收預估為第2季高點，因5~6月美系手機的出貨量會再減少。

法人機構表示，展望欣興2024年營運，毛利率的部分，上半年因產能利用率偏低，折舊金額不斷提高，毛利率較有壓力，欣興有做成本控制和優化產品組合，希望下半年配合產業的旺季帶動營收成長，毛利率能止跌回升。

AI伺服器的部分，ABF 載板有跟相關領導廠商合作中，隨著先進封裝新產能陸續開出，ABF 載板需求擴大，欣興有機會切入AI伺服器載板的供應商。OAM 和 UBB 也有案子在合作當中，因能見度高，且需求強勁，因此，欣興有擴充AI相關產品的產能，也有把部分消費性產品的產能挪去做AI相關產品。

資本支出的部分，2024年為242億元，高於2023年的229億元，與2023年70~75%用於載板不同，2024年只有38.8%用於載板，約94億元，其中，光復廠資本支出為72億元，蘇州群策科技資本支出為22億元。PCB 事業處資本支出為127億元，其中鼎昌鑫電子搬遷需38億元，泰國新廠投資35億元，其他則是台灣廠做生產設備的調整，以擴充AI相關產品產能。

預估欣興全年營收為1,192.6億元，年成長14.6%，稅後純益為134.2億元，年成長12%，每股稅後純益為8.8元。