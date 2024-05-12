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台達電4月營收月年雙增 法人估2Q、3Q營運動能向上

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台達電（2308）4月營收月增6.2%、年增6.3%，營收表現符合市場預期；分析師表示，在產品組合方面，電源及零組件營收月增12.4%、占比54%，基礎建設營收月增6.2%、占比23%。 路透
台達電（2308）4月營收月增6.2%、年增6.3%，營收表現符合市場預期；分析師表示，在產品組合方面，電源及零組件營收月增12.4%、占比54%，基礎建設營收月增6.2%、占比23%。 路透

台達電（2308）4月營收月增6.2%、年增6.3%，營收表現符合市場預期；分析師表示，在產品組合方面，電源及零組件營收月增12.4%、占比54%，基礎建設營收月增6.2%、占比23%。

季營收方面，分析師預估，由於逐漸進入季節性旺季，第2、3季營運動能有望逐步向上，預估第2季營收1,018.7億元，季增11.5%、年增1.3%。

2024年方面，電動車相關事業持續增長，但增幅相對較緩，預估營收年成長20~30%；全球伺服器市場需求維持穩定，而AI伺服器電源成長動能強勁，預估呈現倍數增長，且下半年將有AI伺服器電源、散熱大單挹注；自動化、基礎建設在經歷2023年低迷市況後，2024年需求將相對較佳。

預估2024年營收4,243.7億元，年成長5.7%，毛利率略為增長；因台達電持續提高研發能量，營業費用將持續攀升，預估營業利益年增10.7%，若業外收益下滑、稅率表現平穩，預估稅後純益年成長3.9%，每股獲利（EPS）13.3元。

台達電 營收

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