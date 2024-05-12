鴻海、英業達、廣達 下周法說聚光

AI伺服器代工廠法說會本周將陸續召開，鴻海（2317）、英業達將於周二（14日）領先登場，廣達則是周三（15日），除公布財報外，市場也將聚焦各指標廠的AI伺服器出貨展望，及今年營運成長動能。

鴻海4月營收為5,109億元，月增14.1%，年增19%，創歷年同期新高，主要是AI雲端產品拉貨動能增加、及蘋果推出新產品MacBook Air所帶動。累計前四月營收為1.83兆元，年減3.1%。

展望第2季，鴻海表示，第2季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，需求能見度大約與目前市場預期相當，預估單季營運將同步較上季與去年同期成長。

AI伺服器代工廠法說登場 圖／經濟日報提供

市場預期，鴻海的AI伺服器進度、電動車出貨進展、及大客戶蘋果新產品的銷售狀況等，將成為法人關注焦點。

廣達看旺今年伺服器出貨動能，比原先預期更樂觀，主要是受惠四大雲端服務供應商（CSP）微軟、Google、亞馬遜AWS以及Meta，訂單需求強勁所帶動。搭載輝達GB200的伺服器系統端最快9月就可望量產出貨，客戶需求量龐大。

就廣達整體伺服器來看，廣達看好，今年出貨量將逐季增溫，維持全年伺服器出貨量雙位數成長的預估。不過隨著GPU迭代加速，今年伺服器出貨量成長可望達「更樂觀的雙位數百分比」。廣達今年AI伺服器出貨動能、上游缺料改善情況，及車用需求展望，預料將成為法人關注焦點。

英業達的伺服器業務動能持續強勁，繼首季伺服器出貨量季增逾一成，表現優於預期，本季出貨量也持續向上。

英業達指出，4月包括AI伺服器、中國雲端客戶需求均有所成長，帶動AI伺服器出貨升溫。

市場聚焦英業達第2季筆電出貨是否有機會上修、及今年包括H100與H200等AI伺服器出貨情況。法人看好，隨著客戶下半年釋出AI PC新品，加上AI伺服器營收比重持續拉升，英業達第3季營運將攀全年高峰。