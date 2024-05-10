南良財報／首季EPS 0.31元、轉虧為盈 4月營收2.31億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

南良國際（5450）董事會通過第1季財報，第1季合併營收6億元，季減1.45%、年增2.8%；營業利益0.24億元，季增385.94%、年增87.4%；稅後純益0.38億元，相較去年第4季由虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.31元。

南良表示，受惠於安全防護、運動休閒、醫療用品類訂單逐漸回溫，加上織造黏扣帶與織帶產品、以及再生與環保材料產品等外銷量持續增加，產能稼動率保持良好下，首季營業毛利率、營業利益率分別為29%、4%。

南良4月營收2.31億元，月減0.68%、年增2.5%；累計前四月營收8.36億元，年增3.45%。

南良表示，以目前在手訂單來看，一方面，受惠於ESG意識興起，各品牌大廠紛紛轉向選擇再生與環保材料產品意願，帶動Eco-Family綠色與再生材料出貨放大，另一方面，隨著運動安全防護用品需求熱絡，推動旗下多功能黏扣帶、織帶出貨暢旺，齊步貢獻公司4月、前4月營收繳出年增率正成長的態勢。

營收 環保

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