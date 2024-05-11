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聯發科4月業績減16% 本季拚持平

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。 圖／聯合報系資料照片
聯發科。 圖／聯合報系資料照片

聯發科（2454）於昨（10）日公布4月業績，月減逾一成。聯發科估計本季業績將與上季持平到下滑9%，全年美元營收目標則為成長中十位數百分比（14%至16%）。

聯發科4月合併營收為420.28億元，月減16.7%、年增48.2%，累計前四月合併營收為1,754.86億元，年增41.5%。

展望第2季，聯發科以美元對新台幣匯率1比32來估算，單季業績將落在1,214億至1,335億元之間，與前一季相比大約持平至下滑9%，與去年同期相較增加24%至36%，毛利率估計為47%正負1.5個百分點。

聯發科預期，第2季的手機出貨節奏回到正常狀態，電視與運算裝置相關營收估計將持續較前一季成長，電源管理晶片在各應用的需求也將在第2季復甦。

展望全年，聯發科執行長蔡力行日前表示，前一季法說會預估2024年整體消費市場需求將適度改善，這看法至今不變，今年美元營收目標為成長中十位數百分比。全年毛利率目標不變，排除第1季的一次性迴轉利益調整，目標為47%正負1個百分點。相信2024年將是其下一個成長階段的開始。

以各主要產品線來說，蔡力行評估，聯發科今年各營收類別表現都將較前一年度成長，其中手機業務的成長將高於其他營收類別。由於公司在旗艦手機市場市占率擴張，及較高的旗艦手機晶片平均單價，有信心其全年手機營收成長可高於中十位數百分比，其中旗艦手機晶片營收可望成長逾50%。

營收 聯發科

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