散熱模組廠奇鋐 第1季每股賺4.08元

散熱模組廠奇鋐（3017）昨（10）日召開法說會，第1季稅後純益15.64億元，季減6.4%，年增55.3%，為歷史次高，每股純益4.08元，奇鋐表示，首季是全年營運底部，看好本季營收及毛利率優於首季，第3季將明顯成長，今年呈現季季好。

奇鋐是市場關注的AI散熱指標股之一，外界關注GB水冷產品進度，公司預計今年第4季量產，為營運添新動能。奇鋐表示，目前在雲端服務供應商（CSP）採用輝達（NVIDIA）GB系列水冷產品認證已通過，是僅通過的兩家之一，2023年液冷產品營收占比2%，今年可望拉升至5%到10%，明年有望創造雙倍營收。

奇鋐因AI 3D VC訂單增加，擴增越南產能。3D VC目前在大陸月產能150K，已達滿產，越南廠月產250K，本月已進入量產，也有機會達滿產能，預估今年3D VC出貨量200到300萬，明年增加至300到400萬。

依各產品線表現，水冷板產品月產420K，奇鋐表示，客戶的標案正開標中，如果全部拿下，預計今年底奇鋐將擴充逾五成的產能。

奇鋐表示，無論是純GPU的H/B系列或GB系列產品都有氣冷及水冷兩種架構，純GPU以3D VC為主，GB系列以水冷較多，也有採用風扇，除本身約六到十顆風扇，下方Switch也有風扇跟水冷板，風扇產品毛利率會更好一些。