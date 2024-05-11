台積電股東小確幸 季配息增至4元

台積電（2330）股東又有小確幸。台積電昨（10）日召開臨時董事會，通過重要兩議案。將提高今年首季季配息至4元，較先前一次季配息3.5元再，調幅約14%，法人預估台積電今年度全年配息有望從16元起跳。

長期來看，台積電昨日指出，未來將維持可持續且穩定成長的股利政策，每年／季分派之現金股利將不低於前一年／季。

臨時董事會拍板拉升季配息至4元，該季配息所屬年度為2024年首季，普通股與ADR除息交易日訂為2024年9月12日。

數據顯示，台積電先前一次拉升季配息為2023年11月董事會，當時將2023年第3季每股現金股利調高至3.50元，調幅約16.7%。

據統計，台積電季配息近二年調升頻率增加、加碼額度擴大，先前季配息2.5元，歷時七季之後調升0.25元至2.75元，再連續八個季度發放後，調升至3元。但季配息3元兩季度後就拉升0.5元至3.5元，再兩個季度後又增加0.5元至4元，等於近一年來每兩季就漲0.5元。

法人推測，台積電自由現金流穩健，全年現金股息將穩定提升，預估2024年16元起跳，隨營收獲利提升，2025-2026年推測現金股息分別為20元至24元不等。

昨日臨時董事會通過的議案還有核准首季財報，稅後純益約新台幣2,254億9千萬元，每股純益為8.70元。