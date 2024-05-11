緯創Q1獲利衝上35億元 EPS 1.24元

代工大廠緯創（3231）昨（10）日公告第1季財報，受惠AI伺服器業務暢旺，加上業外匯兌收益，單季稅後純益達35.24億元，季增5.6%，年增19.25倍，每股純益1.24元，繳出歷年來最旺首季成績單。

緯創EPS

代工廠英業達股東會營業報告書昨日也出爐，董事長葉力誠表示，今年持續深耕AI伺服器市場，今年伺服器出貨量將有雙位數成長。

緯創第1季合併營收2,393.25億元，季增3.8%，年增12.9%，毛利率7.2%，季減2.09個百分點，年增0.19個百分點，營益率2.95%，季減1.62個百分點，年增0.72個百分點。

緯創指出，首季毛利率較前季下滑，主要是部分產線與廠區啟動營運優化調整，加上3月完成出售印度廠給塔塔集團，處分損失460萬美元（約新台幣1.44億元）。

緯創本業獲利不如去年第4季，但第1季美元大幅升值，緯創外銷產品及國外原料採購多以美元報價，業外認列豐厚匯兌收益，大幅貢獻超過20億元，帶動整體獲利衝高。

緯創董事會昨日通過，擬對近期收購的100%持股美國子公司Alpha EMS Corporation（WAE）增資1,550萬美元（約新台幣5億元），因應業務發展與策略規劃需要，未來負責先進電子產品試產，聚焦高階產品發展。WAE並將在2,485萬美元額度內，取得當地不動產使用權，租期為十年四個月。

另外，緯創決議擬提高湖口廠資本支出預算額度，由16.03億元、提高至22.94億元。

英業達董事長葉力誠在營業報告書中提到，今年生成式AI、碳盤查等產業成為關注焦點。由於AI深度學習暨推論伺服器仍是今年客戶競相發展重點，英業達在AI伺服器發展上，持續投注研發及深耕市場。

筆電業務因AI PC發展及商用型應用帶動，預期出貨量將較去年呈現個位數復甦；智慧裝置在5G應用及新遊戲產品挹注下，今年期待有高個位數成長。

在新事業發展布局上，英業達聚焦拓展車用電子、5G工廠專網建置、智慧醫療、矽智財授權等業務，期待新業務朝創建、管理和運用智財權轉型邁進。

在全球布局方面，以貼近市場、分散風險策略為核心，葉力誠表示，墨西哥、泰國、越南及捷克廠均持續建置，以因應客戶及市場需求。