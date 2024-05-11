電信三雄 前四月營運犀利

電信三雄昨（10）日公布4月營運表現，中華電信4月營收創近七年以來同期新高，單月及累計前四月每股稅後純益分別為0.41元及1.62元，蟬聯每股獲利王，台灣大前四月營收及EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）均續創歷年同期新高，遠傳4月行動服務營收持續上揚，站穩50億元水準，創下連續38個月正成長。

中華電信4月營收為179.3億元，年增5%，歸屬於母公司業主淨利為31.6億元，年減5.2%，每股稅後純益達0.41元。累計前四月營收728.7億元，年增2.2%，財測達成率99.6%至100.1%；歸屬母公司業主淨利為125.5億元，年減3.3%，每股稅後純益1.62元，達成率104.4%至106%；皆優於財測目標。

台灣大4月自結合併營收150.4億元，年增9.9%，稅後純益10.7億元，年增11.7％，每股稅後純益為0.35元，累計前四月合併營收633.2億元，年增11.7%，EBITDA為140.7億元，稅後純益為40.3億元，年增10%，每股稅後純益為1.33元。

遠傳4月合併總營收81.17億元，年增率13.5%，稅後純益9.49億元，年增率達5.2%，每股稅後純益0.26元，累計前四月合併總營收338.63億元，年增15%，稅後純益38.71億元，年增5.9%，每股稅後純益1.07元。