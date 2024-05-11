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致新第1季EPS 4.41元 本季喊衝

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

電源管理IC廠致新（8081）昨（10）日召開法說會，釋出未來營運展望。董事長吳錦川表示，今年第2季可望有國際運動賽事帶動電視類別相關產品線出貨增加，期許下半年可望進入傳統旺季。法人預期，致新第2季營收有望繳出優於第1季的成績單，全年力拚勝過去年。

致新公告第1季財報，單季合併營收為19.39億元、季成長7.2％，相較去年同期增加9.1％，毛利率41％、季減1個百分點、年成長2個百分點，歸屬母公司稅後淨利3.78億元、季成長30.5％，與去年第1季相比明顯成長48.5％，每股淨利4.41元。

從產品營收占比來看，面板類別占比仍最高，達到39％、季成長5個百分點，PC受到淡季影響，季減7個百分點至26％，電視類別則受惠於客戶拉貨帶動，季成長2個百分點至16％。

致新庫存天數截至今年第1季底已經降至120天，回到正常水位，一路從去年第2季底的167天、第3季的154天、第4季的158天逐步下降。

展望第2季，吳錦川指出，上半年感受到國際運動賽事帶動電視類別產品出貨成長力道，預期第2季有望更加強勁，下半年期許PC市場有傳統旺季因素。法人推估，致新今年第2季營收可望季增5-10％左右。

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