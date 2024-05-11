聽新聞
test
0:00 / 0:00
天鈺衝營運 四路並進
面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺（4961）昨（10）日召開法說會，董事長林永杰估計，第2季業績將會成長，毛利率視產品組合而定。展望下半年，林永杰坦言還看不到，但疲軟一段時間的NB應用等，應該會像TV應用有復甦機會，網通應用也沉寂已久，下半年表現應該會優於上半年。
對於未來兩、三季的關鍵成長動能，林永杰表示，天鈺有四大產品線，包括顯示驅動、電源管理IC、行動應用與其他相關半導體。在顯示驅動IC方面，隨著IT往高頻發展，NB、螢幕應用的驅動IC需要規格更新提升，預計第3季會推出較高頻的驅動IC。電源管理IC方面，已推出應用在白色家電的BLDC直流無刷馬達產品等，也在印度市場找到相對應的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言