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天鈺衝營運 四路並進

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺（4961）昨（10）日召開法說會，董事長林永杰估計，第2季業績將會成長，毛利率視產品組合而定。展望下半年，林永杰坦言還看不到，但疲軟一段時間的NB應用等，應該會像TV應用有復甦機會，網通應用也沉寂已久，下半年表現應該會優於上半年。

對於未來兩、三季的關鍵成長動能，林永杰表示，天鈺有四大產品線，包括顯示驅動、電源管理IC、行動應用與其他相關半導體。在顯示驅動IC方面，隨著IT往高頻發展，NB、螢幕應用的驅動IC需要規格更新提升，預計第3季會推出較高頻的驅動IC。電源管理IC方面，已推出應用在白色家電的BLDC直流無刷馬達產品等，也在印度市場找到相對應的機會。

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