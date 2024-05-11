和碩4月營收 增長兩成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩營運概況
和碩營運概況

和碩（4938）隨著iPhone出貨進入傳統淡季，首季獲利也季減34.8%，每股純益（EPS）為1.22元，受惠通訊業務及車用產品成長，和碩4月營收逆勢增長近兩成，展望後市，法人預估，和碩第2季營收將持平首季或小幅增長。

和碩公布今年首季財報，營收2,504億元，季減26.8%、年減21.3%，毛利率4.2%，季增0.4個百分點、年增0.9個百分點，主要是因自動化加持，生產效率提升，加上車用業務占比提高，改善整體產品組合。營益率則為1.2%，季減0.1個百分點、年增0.3個百分點，歸屬於母公司業主淨利32.57億元，年增8.3%。

從首季和碩產品營收占比來看，iPhone經歷年底出貨高峰後，通訊業務比重自去年第4季的71%降至今年首季的68%，消費性電子業務亦降至7%，資訊產品逆勢增長至11%，其他業務同樣增長、比重為14%。從營收金額季比來看，和碩三大業務皆呈現季減趨勢。

和碩10日同步公布今年4月營收896.76億元，月增19.97%、但年減16.51%，和碩表示，主要是因通訊產品及車用增長所致；累計和碩今年前四個月營收達3,400.75億元，年減20.09%。

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