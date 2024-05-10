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藍天首季淨利年增1.3倍 近6年單季最佳

中央社／ 台北10日電

筆電製造商藍天電腦今天公布2024年第1季財報，合併營收新台幣55.28億元，年增0.4%，營業利益4.38億元，年增11%，稅後淨利8.3億元，年增1.3倍，為近6年單季最佳表現，首季每股盈餘1.42元。

藍天筆記型電腦事業今年第1季出貨39.6萬台，年增2%，主要得利於亞太及歐洲區的雙位數成長；受惠美元匯率走升，筆電首季營收達47.54億元，年增1%，整體表現淡季不淡。

藍天發布新聞稿表示，看好整體筆電需求回溫，今年第2季備戰中國618購物節及亞太地區景氣回溫的預期效應，加上新機種搭載英特爾（Intel）和超微（AMD）的新世代平台，可支援微軟人工智慧（AI）應用需求，具有更強大的處理能力和更好的能源效率，透過持續優化的散熱模組避免高溫並增進效能，預期將吸引更多消費者和商業用戶的關注。

藍天4月筆電出貨16萬台，為近5個月新高；4月筆電營收21.6億元，月增23%，年增12%，為近6個月新高。在AI PC（人工智慧個人電腦）需求帶動下，藍天預期第2季可望續創佳績，力拚季增與年增目標。

營收 筆電

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