台積4月營收年增59% 配息升至4元

半導體大廠台積電昨（十）日召開臨時董事會，核准配發第一季每股現金股利，且股利從三點五元升至四元。

台積電並公布四月合併營收約二千三百六十億二千一百萬元，較上月增加了百分之二十點九，較去年同期增加百分之五十九點六。累計一至四月營收約八千二百八十六億六千五百萬元，年增百分之二十六點二。

台積第一季合併營收約五千九百二十六億四千萬元，稅後純益約二千二百五十四億九千萬元，每股盈餘八點七元，核准配發第一季每股現金股利四元，普通股配息基準日為九月十八日，除息交易日九月十二日。台積去年十一月宣布將股利提高至三點五元，如今升至四元回饋股民。

台積總裁魏哲家上月在法說會上，就表示台積電今年業績可望逐季成長，並表示伺服器AI處理器今年貢獻的營收將成長超過一倍。