臻鼎首季EPS 1.03元 Q2淡季不淡
全球PCB龍頭臻鼎（4958）昨（10）日召開法說會公布財報，今年首季稅後淨利14.36億元，年增66.4%，歸屬母公司淨利9.77億元，年增94.1%，單季每股稅後純益（EPS）為1.03元，創歷年同期次高。
展望未來，臻鼎董事長沈慶芳提到，第2季有望淡季不淡，有望優於往年，看好AI手機與伺服器，AI伺服器產品自2023年貢獻營收，2024年持續擴大客戶市占。
臻鼎首季電腦消費及車載、伺服器、基地台營收雙位數年增，載板則是三位數年增、創下單季歷史新高。在產品組合調整與內部效率改善之下， 首季毛利率為16.4%，年增0.3個百分點。
沈慶芳表示，看好未來幾年在伺服器及車載營收皆將雙位數成長。今年預期將溫和成長，明年加速成長。
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