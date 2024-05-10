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長榮航空財報／第1季獲利年增4.7%、每股盈餘0.87元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航空（2618）與合併子公司2024年第1季合併總營收519.15億元，較去年同期增加16.9%，合併本期淨利為51.67億元， 稅後純益為47.12億元，年增率4.7%，每股盈餘0.87元。

長榮航空4月合併營收達178.7億元，與去年同期合併營收152.1億元相較，年增率為17.48%，客運營收則達118.9億元，年增率13.06%；累計今年1至4月合併營收達697.9億，較去年同期成長17.02%。

長榮航空第1季客運營收365億3,100萬元，年增率31.6%，主要受惠於2024年全球跨境旅遊及商業活動往來熱絡，旅客出行需求仍強勁，加上機位供不應求且同業復甦規模仍未達疫前水準下，高載客率及高票價常態將繼續維持，客運運量年增27.1%。

第1季的貨運營收101.12億元，年減3.2%，2024年第1季整體航空貨運受到俄烏戰爭、通膨等因素影響，全球終端消費產品需求疲弱，惟電商需求暢旺，推升空運貨量，運量年增17.2%，單位收益年減17.4%。不過航空貨運量在4月已經出現價量齊揚，將進一步推升長榮航第2季營收、獲利。

營收 長榮航空

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