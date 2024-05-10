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沛波財報／首季 EPS 0.7元 創歷史同期次高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

鋼筋加工廠沛波（6248）10日召開董事會通過第1季財報，合併營收突破22.01億元，年增1.1%，稅後純益4,840萬元，年減4.1％，但為同期次高，每股稅後純益（EPS）0.7元。

沛波總經理楊韻蒔表示，受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績持續挹注，合併營收突破22.01億元，年增1.12%，創同期新高，獲利方面亦寫下歷史同期次高紀錄。

沛波在第10屆公司治理評鑑中連續三年獲得排名前20%的佳績，顯示沛波在公司治理方面的努力獲得肯定。沛波將持續深化公司治理運作及實踐永續經營，關注社會公益和員工福利，持續為股東和社會創造價值。

楊韻蒔林表示，國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、危老重建與地震後災後重建等國內建築用鋼筋需求穩定，沛波今年營運展望可望續成長。

營收

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