台灣大前4月營收、EBITDA 續創歷年同期新高

台灣大哥大（3045）公布今年4月及前4月營運表現，累計前4個月合併營收633.2億元，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）140.7億元，均續創歷年同期新高。

台灣大4月自結合併營收150.4億元，年增9.9%， EBITDA為34.8億元，營業利益15.9億元，稅後淨利10.7億元，年增11.7％，每股稅後純益為0.35元，累計前4月合併營收633.2億元，年增11.7%，EBITDA為140.7億元，營業利益62.4億元，稅後純益為40.3億元，年增10%，每股稅後純益為1.33元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，4月行動服務營收年增27%，除併入台灣之星用戶的營收貢獻外，台灣大既有智慧型手機月租用戶則受惠於穩定上升的5G滲透率，ARPU年增亦達7.3%。獲利方面，在規模經濟及網路整併進度超前助攻下，電信EBITDA站穩27億元，年成長達24%，而電信營業利益年增16%，是2023年12月合併後單月新高，甚至為5G開台以來最高。電子商務與家用寬頻等業務也有亮眼表現，帶動合併營業利益與稅後淨利年成長分別達15%與12%。

台灣大表示，長期以實際行動落實聯合國17項永續發展目標，在自身實踐ESG的同時，協助企業客戶達成永續發展與良好治理，113年再度榮獲臺灣證券交易所公司治理評鑑評比前5%的最高榮譽，為蟬聯10年排名前5%的8家上市公司之一。同時，台灣大第3年位列《遠見》ESG企業永續獎「年度榮譽榜」，並獲得跨產業評比中「社會創新組」和「公益推動組」雙首獎，以及「教育推廣組」楷模獎，為電信業中表現最佳。

為協助企業降低詐騙風險，台灣大表示，運用AI和大數據領先業界推出電信業第一個隱蔽手機號碼的「安心Call服務」，並與台灣首家上櫃的D2C SaaS領導服務公司「91APP」進行戰略合作，為品牌企業用戶打造了D2C電商防詐網，至今已累計保護了2,000萬筆通話。在智慧城市發展推動方面，與高雄市政府捷運局、高雄捷運共同推出「5G Smart Train FRMCS計畫」(未來鐵道行動通訊系統) 於高雄輕軌觀光人潮最多的五站點，透過5G SA專網，將軌道通訊、資料、應用進行整合，重新定義軌道通訊模組與功能，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台，以科技賦能升級輕軌交通。