蟬聯電信獲利王 中華電前4月 EPS 1.62元

電信龍頭中華電信（2412）10日公布4月營運表現，單月營收創近七年來同期新高，單月每股稅後純益0.41元，累計前4月每股稅後純益1.62元，蟬聯每股獲利王。中華電信表示，延續第1季營收成長動能，4月營收表現依舊亮眼，整體合併營收受資通訊大型專案入帳、銷貨收入與國際漫遊營收成長帶動，創近七年4月單月新高。

中華電信4月自結合併營收為179.3億元，年增5%；營業淨利為40.2億元，年減4.9%，歸屬於母公司業主淨利為31.6億元，年減5.2%，EBITDA（稅前席前折舊攤提前獲利）為73.2億元，年減2.8%，每股稅後純益達0.41元。

中華電信指出，4月份ICT整合專標案因國內、外大型專案完工入帳，營收年增率超過50%；加上新興業務表現亮眼，不僅IDC及雲端營收因國際公雲服務帶動，年增率達雙位數，資安營收也因校園資訊系統案及金融系統建置案入帳，營收年增率達雙位數成長，帶動整體ICT營收年增率亦達雙位數成長，銷貨收入則因iPhone銷量提升而增加。

中華電信表示，行動服務營收年成長4.2%，連續37個月成長，主因5G用戶數與整體090門號數持續增加，國際漫遊營收亦持續帶動行動數據營收向上。行動月租型ARPU（每用戶平均收入）則年增2.6%，連續37個月上揚；月租型離網率為0.58%，持續保持電信業最低，固網寬頻業務因升速促銷方案廣受歡迎而表現亮眼，且家用WiFi營收年增率持續達40%以上，寬頻接取營收成長，數據網路營收亦增加。

截至今年前4月，中華電信營收達728.7億元，年增2.2%，財測達成率99.6%至100.1%；營業淨利為159.5億元，達成率105.2%至106.2%；稅前淨利為160.3億元，達成率105.1%至106.2%；歸屬母公司業主淨利為125.5億元，年減3.3%，達成率104.4%至106.0%，每股稅後純益達1.62元，達成率104.4%～106%；皆優於財測目標。

截至4月底中華電信行動通信總客戶數達1,326.9萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.5%，已連續40個月成長；光世代寬頻用戶數為382.0萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達138萬戶；MOD客戶數則達205.2萬戶。

中華電信指出，在環境面、社會面與治理面的努力屢獲國內外肯定，4月份榮獲FinanceAsia台灣最佳ESG承諾及最佳投資人關係雙料大獎，為台灣電信業第一；於臺灣證券交易所公布之112年度公司治理評鑑中，再度以優異的公司治理成果，第九度蟬聯上市公司前Top 5%；同時亦連續三年蟬聯遠見ESG企業永續獎之電信業「綜合績效」首獎，並榮登「年度榮譽榜」最高榮耀，顯示公司全方位力促永續發展的成果，獲得外界高度肯定。