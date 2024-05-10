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和碩財報／首季 EPS 1.22元 4月營收逆勢增長兩成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）10日公布今年首季財報，隨著iPhone出貨進入淡季，和碩歸屬於母公司業主淨利也季減34.8%，單季每股純益（EPS）達1.22元。和碩今日同步公布今年4月營收，逆勢增長近兩成，主要受惠通訊業務及車用產品成長所致。

和碩今年首季營收2,504億元，季減26.8%、年減21.3%，毛利率4.2%，季增0.4個百分點、年增0.9個百分點，主要是因和碩在自動化加持下，生產效率提升，加上車用業務占比提高，改善整體產品組合所致。至於營益率則為1.2%，季減0.1個百分點、年增0.3個百分點，歸屬於母公司業主淨利32.57億元，季減34.8%、年增8.3%，單季EPS達1.22元。

從今年首季和碩產品營收占比來看，在iPhone經歷年底出貨高峰後，和碩通訊業務比重自去年第4季的71%降至今年首季的68%，消費性電子業務亦呈現同樣趨勢、降至7%，資訊產品則逆勢增長至11%，而其他業務同樣增長、比重為14%。不過，從營收金額季比來看，和碩三大業務皆呈現季減趨勢。

和碩今日同步公布今年4月營收896.76億元，月增19.97%、但年減16.51%，和碩表示，主要是因通訊產品及車用增長所致；累計和碩今年前四個月營收達3,400.75億元，年減20.09%。

和碩今年4月NB出貨50-55萬台，低於前一個月的65萬台。累計和碩今年前四個月NB出貨200萬台。

展望後市，和碩修改上次法說會展望，其中，原先預估消費性電子業務因新品推出，預估第2季將呈現季增，但因市場需求較平淡，改為季對季持平看待，至於通訊業務則持平，資訊產品維持季對季增長看法，預計將季增兩成；整體而言，法人預估，和碩本季營收將持平首季或小幅增長。

和碩共同執行長鄧國彥先前指出，通訊產品今年上半年較為平淡，預期下半年客戶準備不少新機種下，出貨將會較上半年有倍數成長力道；唯消費性電子及通訊業務全年增減仍待觀察。

和碩 營收

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