耀登營收／4月持穩、年增21% 今年整體營運持樂觀態度

射頻暨測試廠耀登科技（3138）公布4月合併營收為新台幣1.46億元，年增21.22%；耀登表示，除了天線業務表現持續亮眼之外，代理設備業務也逐季成長，兩大業務營運動能持續加溫，推升營收成長。

耀登今年第1季合併營收為新台幣3.67億元，年減12.96%，毛利率38%、營利率2%、稅後淨利0.15億元、EPS 0.33元。耀登表示，由於第1季設備客戶需求調節，因此營收與獲利表現較淡，但隨著設備業務逐季轉好，其他產品線也有轉強的趨勢，對於今年整體營運仍持樂觀的態度。

研調機構IDC預測，2024年全球PC出貨量可達2.65億部，較去年成長2%，其中AI PC今年的出貨量將來到5,000萬部，並在2027年時超過1.67億部，占PC總出貨量接近60%。全球PC出貨量也可望在2028年時達到2.92億部，年複合成長率2.4%，持續維持成長趨勢。生成式AI技術逐漸成熟後，將給PC帶來新的復甦動能，預期AI PC市場未來幾年將進入高速成長期。

隨著終端裝置AI的興起，使得國際PC大廠積極推動AI PC進入商用，讓沉寂已久的PC產業逐步回溫，耀登在NB天線模組的出貨量也持續放大，美系品牌客戶看好今年下半年，NB出貨量將優於原先預期，若客戶持續加單，耀登的越南廠目前仍有一半以上的空間可擴充產能，足以因應客戶需求。

有別於同業，耀登在天線模組設計開發的技術、人力、工廠產能皆能滿足客戶需求，使耀登在該客戶的份額逐步提高，高階機種出貨量亦不斷拉升，有助公司產品組合優化，提升毛利率。

此外，政府日前也宣布到今年底，全國將設立700個熱點，以便在緊急情況下進行衛星通訊。耀登在衛星產業已經布局許久，與政府也有相關專案合作，在衛星產業成長趨勢不變之下，耀登營運也可望伴隨趨勢持續攀升。