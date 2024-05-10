宏碁4月營收178.5億元 連10個月年成長

PC產業回歸季節性成長軌道，宏碁公布4月營收新台幣178.5億元，從3月的高點滑落35%，較去年同期成長29%，為連續10個月年成長；累計今年前4月營收766.78億元，年增15.7%。

以產品線來看，宏碁4月筆記型電腦營收年增27.7%，桌上型電腦年增26.2%，Chromebook產品年增率高達93.4%，商用產品相對偏弱，4月營收年增率14.3%。

業外方面，宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，4月非電腦及顯示器相關事業營收占比31%，累計前4月占比為29.6%，其中專攻AI伺服器及工作站的子公司安圖斯，4月營收年增率高達221.9%。

宏碁預告，6月即將登場的台北國際電腦展（COMOUTEX），將在展前發表全新的AI產品與解決方案，有望為下半年營運增添動能。