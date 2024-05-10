遠傳前4月 EPS 1.07元 併亞太、5G、新經濟推升成長

遠傳電信（4904）10日公布4月行動服務營收持續上揚，站穩50億元水準，年成長率18%，創下自2021年3月以來連續38個月正成長，4月份每股稅後純益0.26元，前4月每股稅後純益1.07元。

遠傳指出，受惠在合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟業務穩定成長挹注下，4月合併總營收81.17億元，年增率13.5%，EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）29.23億元，年增率11.5%，維持強勁成長，雖持續受合併之折舊與攤銷費用增加影響，但受益於獲利能力穩定提升，稅後純益9.49億元，年增率達5.2%，每股稅後純益0.26元。

累計前4月遠傳合併總營收338.63億元，年增15%，合併EBITDA 118.11億元，年增11.8%，稅後純益38.71億元，年增5.9%，每股稅後純益1.07元。

遠傳表示，4月月租型用戶每月平均貢獻度（ ARPU）相較3月份攀升，行動服務營收持續上揚，站穩50億元水準，年成長率達18%，締造自2021年3月以來連續38個月正成長的佳績。

遠傳強調，持續發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物連網）核心專長，成功聯手澎湖縣消防局、台北市消防局，於去年打造全臺首個「5G跨海急救醫療聯防」，上線一年已啟動超過150例5G救護車跨海聯防案件。

此外，遠傳表示，持續深耕校園，與東海大學簽署合作備忘錄（MOU），攜手加速實現校園數據治理、數據決策，共同促進中台灣產業聚落永續轉型，邁向全球2050淨零碳排目標。

遠傳指出，積極實現永續承諾，連續10年蟬聯台灣證交所「公司治理評鑑」前5%殊榮；於國際知名財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）「2024年亞洲最佳企業」評選拿下台灣年度「最佳CEO」、「最佳中型企業」大獎。更以實際行動回饋社會，403花蓮大地震後，第一時間在當地成立「關懷服務站」提供協助，並啟動送愛到花蓮關懷計畫，包含旗下遠傳friDay購物推出「送愛到花蓮」購物專區，不僅免運費，商家也免上架費、免成交費，邀請消費者一起力挺花蓮店家。