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宏碁營收／4月年增近三成 連續十個月年對年成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）10日公布2024年4月單月合併營收178.50億元，年增29.1%，月營收已連續十個月年對年成長；累積前四月合併營收新台幣766.78億元，年增15.7%。

宏碁營運亮點包括：筆記型電腦產品4月營收年增27.7%、桌上型電腦產品4月營收年增26.2%、Chromebook產品4月營收年增93.4%商用產品4月營收年增14.3%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占4月營收之31.0%、累積前四月營收之29.6%。

其中，公開發行子公司皆已公告4月份自結營收，孵化中的事業營運亮點包括：專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司4月營收年增221.9%、宏碁智通公司4月營收年增19.8%。

宏碁將於6月4至9日舉行的台北國際電腦展前發表全新AI產品與解決方案。

宏碁 營收

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