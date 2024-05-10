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Gogolook營收／4月5,778.9萬元 月減11.5%、年減14%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創）（6902）10日公布2024年4月合併營收。由於去年上半年袋鼠金融受惠於疫後信用卡辦卡商機、拉高基期較高，Gogolook 4月單月營收為5,778.9萬元，月減11.5%，年減14%。今年前四月累計營收為2.65億元，仍較去年同期成長6.3%，創同期新高。

展望未來，今年以來營收成長動能放緩，目前觀察Whoscall用戶數成長增速較去年為佳，在三月初個資偵測的服務上線後，今年還會陸續推出新功能以擴增來電辨識以外的防詐場景有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，加上持續投入資源推廣成長潛力高的新服務，成長動能可望逐步提升。此外，將持續布局長期成長，在注重投資效率下，今年目標獲利倍數成長。

Gogolook表示，今年的兩大策略重心是在MAU（月活躍用戶）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區，以及投入更多資源在成長潛力高的新服務，如金融科技和企業端防詐服務，以及期待孵化出更多創新服務。

Gogolook 營收

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