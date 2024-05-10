勤誠：AI貢獻今年營收逐季成長 美國廠年底試產

中央社／ 台北10日電

伺服器機殼廠勤誠今天舉辦法人說明會，執行長兼發言人陳亞男表示，AI（人工智慧）產品出貨穩定，對營收有正面貢獻，上半年表現穩健，「讓我們吃了一個定心丸」，新產品逐漸進入量產階段，對下半年深具信心，期待今年營收和獲利雙成長。

陳亞男指出，2年前勤誠取得新的終端客戶，不斷做NPI（新產品導入）專案，總算今年開花結果、持續放量。原本勤誠就有生產美系和中系客戶的AI產品，已經量產持續出貨，不過通用型伺服器全球仍然緩慢復甦。

陳亞男說，勤誠持續優化產品組合及內部營運專案管理，例如精實排單、投資自動化產線設備以降低人工費用，還有其他提升營運效能措施，看好今年營收將逐季成長，獲利可維持一定比例。

產能規劃方面，她表示，今年專案很多，陸續進入量產，在中國和台灣工廠的產能利用率都表現不錯，期待在接下來幾季有更好表現。為了避免產能不足，勤誠正在規劃擴大台灣NCT（數字控制沖床）廠，希望未來有更多接單機會；美國NCT廠已經規劃數年，最快今年底試產，明年開始小規模生產，就近服務美國客戶。

陳亞男透露，除了台灣和中國工廠以外，也考慮在第三地設立合資工廠，希望除了美國與中國以外的生意，能找到第三大市場，今年會緊鑼密鼓規劃。

受惠於AI產品出貨穩定，勤誠今年第1季營收達新台幣27.73億元，季減41.4%，年增68.4%，創歷年同期新高；毛利率24.8%，季增0.5個百分點，年增8.3個百分點，主要因為產品複雜度較高，加上推動精實管理；營業利益4.44億元，季減43.9%，年增8.98倍；歸屬母公司稅後淨利3.65億元，季減34.6%，年增12倍；每股盈餘3.03元。

勤誠 營收

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