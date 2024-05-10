倉佑營收／4月0.9億元 累計前四月3.95億元

倉佑（1568）於今日公布2024年4月合併營收0.9億元，與上月持平，較去年同期1.45億元(內含無錫倉佑營收)減少39％，2024年1至4月合併營收約新台幣3.95億元，較去年同期4.81億元(內含無錫倉佑營收)減少18％，排除去年同期中國無錫子公司的營收(倉佑無錫子公司已於2023年8月出售股權)來看，4月與累計前4月營收表現則分別年減20％及年增8％。

觀察中國大陸汽車經銷商庫存預警指數調查顯示，2024年4月大陸內地汽車經銷商庫存預警指數為59.4，年減1.0個百分點，加上春季車展前新車密集發布期以及歐美市場客戶良好的拉貨力道，創造倉佑旗下各項自動變速箱、重型卡車離合器等營收的緩步回溫，是倉佑累計前4月營收在排除已處分之中國無錫子公司去年同期的營收後，整體仍較去年同期成長8％的原因。

倉佑近年來積極優化公司產品結構組合、定價策略調整、開拓不同產業市場接單範疇、生產效率提升等重要策略執行，雖短期營收表現相較以往減緩，但在獲利能力提升下，以期未來隨著客戶訂單需求增加，伴隨產能規模拉升，綜合效益發揮，對公司整體毛利率與獲利表現將可帶來正向永續發展。