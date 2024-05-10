尖點財報／首季每股賺0.15元 客戶需求回溫拚雙位數季增

尖點（8021）10日通過2024年第1季度財務報告。2024年第1季合併營收為7.36億元，較上季減少5.9%，較去年同期增加19.4%；銷貨毛利為1.67億元，較上季減少12%，較去年同期增加27.4%；營業淨利為0.14億元，較上季減少68.6%，較去年同期增加252.1%；淨利歸屬於母公司業主為0.21億元，較上季減少42.3%，較去年同期增加36.4%；每股稅後純益為新台幣0.15元。

尖點說明，第1季度因部分客戶急單貢獻，營收較原先預期為佳；毛利部分，則受工作天數及部分鑽孔廠區稼動率仍低之影響，整體毛利率較前一季度減少1.6個百分點，但較去年同期增加1.4個百分點；營業利益部分因昆山子公司出售房產支付土地增值稅約1,000萬，故季減69%，但年增252%。

展望第2季度，尖點提到，客戶需求回溫中，營運預期將較第1季出現兩位數成長；同時，第1季影響獲利之負面因素將可趨緩下，預期獲利增長幅度可優於第1季，但實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。

另今日亦公告自行結算2024年4月份合併營收為新台幣2.80億元，較上月增加4%，較去年同期增加47%。累積前4月營收為10.16億元，較去年同期增加26%。