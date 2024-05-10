晶呈科營收／4月6,909.8萬元、月減年增 未來審慎樂觀

特殊氣體廠晶呈科（4768）10日公告4月合併營收為6,909.8萬元，較上月減少10.23%、較去年同期增加31.8%；累計前四月營收為3.14億元，較去年同期增加5.3%。公司表示，月減主要因為特殊氣體外銷仍不穩定。

晶呈科指出，4月營收較上月減少，係因特殊氣體外銷市場復甦仍不穩定。展望未來，因今年將有新產品推出，加上景氣回升，對未來營收成長抱持審慎樂觀。

晶呈科技第1季財報，稅後純益4,435萬元，季增282%、年增2.48%，每股稅後純益1.03元。公司表示，受惠於記憶體投片量增，帶動C4F8（八氟環丁烷）出貨量增，隨著半導體先進製程不斷推進，對於特殊氣體需求增加，晶呈新增C4F6（六氟環丁烷）二級製造及去光阻液產能開出，預期將大幅挹注業績表現。

另，晶呈去光阻液陸續獲得國際大廠採用，且客戶反應良好，第一條產線288噸今年3月開出，預期今年下半年產能即可達滿載狀態，也挹注營收獲利表現。

晶呈科今日收盤價為242.5元，下跌1.5元、跌幅0.61%。