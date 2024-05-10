光隆財報／首季 EPS 0.98元、創同期新高 第2季持續看好

戶外機能服大廠光隆（8916）4月受到成衣客戶調整交期影響，合併營收5.99億元，年月雙減，但對於第2季業績優於去年的展望，則維持不變。另外，光隆也已公告今年第1季財報，稅後純益1.49億元，創同期歷史新高，年增55.9%，每股純益（EPS）達0.98元。

光隆4月合併營收5.99億元，月減12.4%、年減3.8%，主要是成衣部門因客戶調整船期，致4月部分出貨順延至次月而有所減少外，羽絨原料與家紡兩部門業績表現不凡，均有20%以上的增長；前4月合併營收21.1億元，年減10.9%。光隆對於第2季業績的看法，仍維持不變，在各事業部門全面回溫下，不止優於去年，年增率也將轉為正成長。

光隆稍早也公告今年首季的財報結果，因傳統淡季及成衣出貨緩慢回溫，合併營收計15.11億元，年減13.5%，受此影響，合併毛利率與營益率，分別為16.3%及3.7%，也同步下滑，但本業在淡季仍續保持獲利，另外在匯兌與處分轉投資股權的利益挹注下，稅後純益繳出1.49億元，刷新同期歷史新高，較去年同期增長55.9%，EPS 達0.98元。

光隆已公告去年配息，擬配發3.6元現金股利，配發率高達92%，並締造連續11年殖利率在5%以上的新紀錄。