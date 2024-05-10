台積電4月營收攀升至2360億元 創歷史次高
晶圓代工廠台積電4月營收重回新台幣2000億元以上，達2360.21億元，為歷史次高，僅次於去年10月創下的最高紀錄2432.03億元。
法人指出，受惠高效能運算需求暢旺，客戶對3奈米及5奈米先進製程技術需求強勁，是推升台積電4月營收攀高的主要動力。
台積電4月營收2360.21億元，為同期新高，月增20.9%，較去年同期增加59.6%；累計前4月營收8286.65億元，較去年同期增26.2%。
台積電預估，第2季營收將約196億至204億美元，以中間值計將季增約6%，平均匯率將約1美元兌新台幣32.3元。法人推估，台積電5月及6月平均單月營收將約1986億至2115億元。
受惠伺服器人工智慧（AI）貢獻業績可望倍增，台積電預期，今年美元營收將成長21%至26%，增幅高於晶圓代工業的14%至19%水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言