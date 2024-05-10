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台積電4月營收將在盤後公告 股價上演800元攻防戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）今年第1季每股純益 8.7元，預估第2季美元營收196~204億美元，以新台幣32.3元兌換1美元的計價基礎來計算，新台幣營收約6,330.8~6,589.2億元；台積電4月營收將在10日收盤後公告，股價開高震盪，盤中上演800元攻防戰。

台股10日以20,582.12點開出，上漲21.35點，早盤一度漲逾百點，高點拉升至20,702.35點，上漲141.58點，台積電早盤以803元開出，上漲7元，一度拉升至806元，上漲10元，也是近期的高點價位，在漲幅收斂下，一度壓回至798元，僅上漲2元，盤中股價在799~800元價位遊走。

台積電今年第1季合併營收5,926.4 億元，季減5.3%，年增16.5%；稅後純益2,254 .9億元，季減5.5%，年增8.9%；每股純益 8.7元；第1季毛利率 53.1%，營業利益率42%，稅後純益率 38%。

預估第2季美元營收196~204億美元，美元營收約季增3.9~8.1%，平均值約6%，以新台幣 32.3 元兌 1 美元匯率假設計算，新台幣營收約6,330.8~6,589.2億元；預估第2季毛利率51~53%、營益率40~42%。

台積電總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，但魏哲家強調，台積電今年健康成長，預估營收年增21~26%的目標不變，並且上修AI能見度至2028年，看好AI營收貢獻比率持續拉升。

台積電在4月的法說會前一度衝達826元，寫下天價，法說會後股價急挫，一度下滑至740元，之後再反彈拉升，再衝關800元，10日盤後將公布4月營收，股價守800元的企圖強烈。

台積電 營收

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