奇景第2季毛利率預估有望大增 股價收盤大漲逾9％

奇景（那斯達克代號：HIMX）公布自結2024年第一季合併財務報表，及第2季展望。奇景2024年第一季營收、毛利率及每ADS盈餘，均優於財測預估。奇景由於釋出優於預期財報，且毛利率可望明顯優於第1季，使奇景在那斯達克股價收盤大漲9.20％。

奇景股價昨日在那斯達克收盤上漲9.20％至5.70美元，股價創下近兩個月以來單日新高價位。

奇景2024年第1季營收 2 億 760 萬美元，較上一季減少 8.8％，毛利率 29.3％、季減 1 個百分點，稅後淨利為 1,250 萬美元、季減47.0％，每 ADS 盈餘 7.1美分，較上一季 13.5美分減少 47.0%。

奇景2024年第2季財測預估，營收季增8～13％，毛利率約31.5～33.5％，較第1季29.3％大幅增加約3個百分點，主要是由於車用和 Tcon 業務的營收增加，而且毛利率優於公司平均水準，最終毛利率數字可能會根據產品組合而有所不同。預估第二季每ADS盈餘13.0至17.0美分。

奇景指出，在總體經濟持續不確定的情況下，顯示器市場的客戶行為仍然保守，面板廠在終端品牌面板採購採取謹慎態度，持續實施嚴格的產量控管，客戶持續維持低庫存水位，並且低估需求，提供奇景保守的銷售預測，導致頻頻出現最後一刻加急單的情況，這也是過去連續七季，包括第1季，奇景實際營收保持在財測高標或優於財測。

展望下半年，儘管客戶庫存已處於較低水位，奇景預期這種保守的市場氛圍將持續，促使客戶維持靈活度以應對市場動態。奇景預期第1季將是今年谷底，預估營收將在第2季開始回升，特別是在車用領域。同時，隨著幾個銷售相關事件即將到來，包括重大體育賽事和購物節，所造成的需求催化，奇景預估下半年業務動能將較上半年穩定改善。

奇景表示，對於公司最大的營收來源車用業務，儘管全球汽車產業近期面臨逆風，但奇景對下半年汽車顯示IC業務的前景仍然樂觀。雖然許多半導體供應商及其客戶，目前仍在經歷艱苦的去化庫存過程，但奇景的汽車產品庫存狀況，自去年底以來已經變得健康。

同時，奇景的面板客戶目前也維持較低的庫存水準。過去兩個月奇景從面板客戶收到大量緊急訂單，為此不得不向晶圓代工廠下急單，奇景健康的庫存狀況由此得到了最好證明。