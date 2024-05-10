整理包／電子代工4月營收全出爐 市況、展望一次看

全球伺服器市場在資料中心、AI等多方拉抬下，持續朝正向發展，而台鏈代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）等都提前投入布局，並隨著供應鏈缺料緩解，整體市況也逐漸好轉。其中，又以鴻海單月表現最為亮眼，旗下雲端及網路產品營收明顯成長，再加上AI相關出貨動能強勁，帶領整體營收持續飆漲，而《經濟日報》也特地將這幾檔指標股，4月營收依序整理列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1.鴻海（2317）

鴻海傳出有機會搶下微軟旗下資料中心的全新大訂單。而其4月合併營收為5,109億元，達到歷年最旺的4月，月增14.16%，年增19.03%，主要受惠人工智慧（AI）雲端產品拉貨動能增加，以及蘋果推出MacBook Air新品。鴻海將在5月14日舉行法說會，公佈第1季營運成果及第2季營運展望。

＊未來展望：

鴻海董事長劉揚偉先前已預告，上半年就可看到鴻海和輝達（NVIDIA）在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。而展望後市，鴻海表示，即便本季邁入傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度與市場預期相當，本季營運仍可優於首季與去年同期。

＊股價波動：

鴻海(2317)昨日股價寫下16年來新高，而終場收在170.50元，上漲1.00元、漲幅達0.59%，投信買超2992張、自營商買超1678漲。

2. 廣達（2382）

廣達（2382）昨（9）日公告4月合併營收973.37億元，受到3月季底拉貨效應影響導致基期較高影響，月減4.3%，仍是歷年最旺的4月，並較去年同期成長25%，而前四月合併營收3,562.77億元，年增3.6%。廣達透露，由於4月拉貨力道恢復平穩，因此旗下筆電出貨量也因此恢復平時水準，降至320萬台，月減32%、年減3%。

＊未來展望：

廣達指出，本季PC出貨淡季不淡，3月季底拉貨動能強勁、單月筆電出貨量達470萬台，較2月大增超過62%，第1季出貨量達1,050萬台，季增1%，優於原先預期的下滑7-9%，較去年同期減少2.8%。 伺服器出貨方面，由於第1季GPU缺料情況已有所改善，廣達預期，第2季AI伺服器拉貨動能將會明顯轉強，全年伺服器營收可望有雙位數成長。

＊股價波動：

廣達昨（9）日以274.5元紅盤作收，相較去年低點71元、足足飆漲了286.62%，相當驚人。

3.緯創（3231）

緯創（3231）已公布4月單月合併營收為 726.43 億元，月減19.1 %，但仍年增16.9%，表現仍處在水準之上，合併前4月營收達3108.71億元，年增約13.4%。截至目前合併營收已連續4個月繳出年增態勢，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，後市看旺。

＊未來展望：

緯創預估，本季筆電、顯示器兩大產品出貨量將較第1季小幅成長，桌機出貨量則可望季增雙位數百分比，而AI伺服器需求動能持續強勁，出貨量也會有雙位數成長。 緯創去年包括GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品，營收大幅成長超過50%，今年預期相關業績將成長「三位數」百分比，就全年來看，下半年AI產品業績會優於上半年。

＊股價波動：

至於緯創股價也不斷攀高，去年股價起漲點，3月15日盤中33.95元持續飆升，一路漲破百元大關，截至昨日終場以112元紅盤作收，一年來漲幅高達229.89%，而旗下「千金股」伺服器大廠緯穎（6669）則至去年5月中1030元起漲，截至昨日衝上2450元作收，高低差、漲幅高達137.86%，飆升足足超過1000元以上，更是驚人。

4. 英業達（2356）

英業達（2356）已公布4月合併營收510.48億元，月增2.7%，年增38.5%，衝上近22個月以來的最高點，合併今年前3個月營收達1815.54億元，年增15.6%，符合市場預期數值。展望未來，內部看好，今年營運表現有望達到逐季成長。而經營團隊將於5月14日參加富邦證券所舉辦的第一季營運實績說明會，外界關注屆時釋出的最新市況。

＊未來展望：

公司提供資料顯示，英業達4月份筆電（NB ）的出貨量為1.5M。較3月出貨量1.7M有所減少，對此，英業達表示，營收表現維持成長態勢、主要是受旗下伺服器產品（server）表現良好 (包括在AI 人工智慧、與中國訂單需求挹注)，以及旗下NB產線的出貨量也出得不差，兩大利多所致。英業達預期，今年整體伺服器出貨量將持平至小幅成長，其中AI伺服器動能強勁、出貨量可望倍數成長。

＊股價波動：

AI伺服器代工廠的英業達（2356），也受到AI應用的加持，股價自去年2月份約25元起漲，一度在去年7月飆升至73.5元，漲幅高達194%，而去年11月受以巴戰爭等不確定性因素影響，導致漲幅收斂、回落至40元，而如今隨著台北電腦展的即將到來，英業達的表現也備受關注，昨日以54.6元紅盤作收，高低足足相差達118.4%。

5.仁寶（2324）

仁寶（2324）昨日也公告4月合併營收為772.65億元，月減0.9%，年減2.2%；前四月合併營收2,768.36億元，年減4%。 仁寶表示，4月PC出貨量280萬台，月減6.6%，但年增16.6%。

＊未來展望：

仁寶預期，本季PC、非PC出貨量都將同步升溫，其中，PC出貨量可望較首季成長個位數百分比，下半年進入旺季後，整體表現將優於上半年。即便代工廠每季最後一個月受客戶季底拉貨作帳，營收激增、基期墊高影響，導致下一季的第一個月業績，大多較前季最後一個月業績衰退。不過，今年受惠AI伺服器拉貨升溫，表現也明顯改善。

＊股價波動：