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精剛營收／4月2.73億 年增率26%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

精剛精密科技（1584）公告4月自結合併營收2.73億元，年增26.52%，累計前四月營收達8.66億元，年增2.89%。為因應客戶認證需求增加檢驗項目，公司積極強化檢驗量能，順利於5月完成出貨。

精剛表示，業務以鎳、鈦合金二大產品市場為主，是國內唯一專業生產製造廠，受惠於全球航空業復甦與台灣國防自主政策，航太及軍工產業均有不錯表現，在油氣、工業方面需求保持穩定增長。因應快速成長下產品組合改變，客戶對於不同產品及應用端品質要求相對提升，精剛除建構自有產線以提高產能外，亦積極提升質檢量能，培養自主檢驗能力；展望未來，第2季表現預期持穩，下半年需求走勢仍需觀察整體經濟發展和市場狀況而定，目前保持正面樂觀看待。

精剛除了積極提高產能外，同時強化品質策略滿足不同客戶需求，專注高質合金材料業務，務實推進品質發展，助攻精剛實現升級高品質能量，達成業績穩健成長。此外，精剛持續推進企業永續發展，於第十屆(2023年度)公司治理評鑑中位列上櫃公司前6~20%，成績較上屆成功提升一級距，於市值50億元-100億元公司中排名11%至20%，展現公司治理成效。

營收

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