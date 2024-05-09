奇景財報／估第1季是今年谷底 第2季將季增逾8%

驅動IC大廠奇景公布首季財報，包括營收、毛利率及每ADS盈餘均優於財測預估，並估計第1季是今年谷底，第2季業績將季增8％至13％。

奇景第1季營收為2.07億美元，季減8.8％，毛利率29.3％，稅後淨利1,250萬美元，季減47％，每ADS盈餘為7.1美分。

展望第2季，奇景估計營收季增8％至13％，毛利率約31.5％至33.5％之間，主要是由於車用與Tcon業務營收增加，且相關毛利率優於公司平均水準，預估每ADS盈餘介於13至17美分之間。

奇景指出，在總體經濟持續不確定的情況下，顯示器市場的客戶行為仍然保守，面板廠在終端品牌面板採購採取謹慎態度之際，持續實施嚴格產量控管，提供該公司保守的銷售預測，頻頻出現最後一刻加急單的情況。

展望下半年，奇景認為，儘管客戶庫存已處於較低水位，但保守市場氛圍將持續，客戶維持靈活度以應對市場動態。第1季將是今年谷底，預估營收將從第2季開始回升，特別是在車用領域。同時，隨著幾個銷售相關事件即將到來，包括重大體育賽事與購物節，所造成的需求催化，預估下半年業務動能將較上半年穩定改善。

至於最大的營收來源車用業務，奇景強調，儘管全球汽車產業近期面臨逆風，但對下半年汽車顯示IC業務的前景仍然樂觀。奇景的汽車產品庫存狀況，自去年底以來已變得健康。而市場正在經歷車內顯示器數量、尺寸和複雜程度不斷擴大的趨勢，預計未來幾年該公司車用業務將持續成長。

同時，儘管面對總體經濟的不確定性，奇景今年配息率為去年稅後利潤的100％。