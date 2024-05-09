金像電財報／首季每股稅後純益2.5元 創歷年同期新高

伺服板龍頭供應商金像電（2368）9日公布首季每股稅後純益為2.5元，創歷年同期新高。公司指出，對今年營運成長展望維持不變。

金像電財報顯示，首季歸屬母公司淨利約12.17億元，未受季節因素與工作天數減少影響，季增8.7%，並年成長183%。

在各大PCB廠商布局東南亞之際，金像電也已布局東南亞，公司2023年6月初在泰國巴真府投資設廠，該廠預計2025年量產。

金像電是伺服器網通用板供應龍頭廠商，歷年來自伺服器相關營收占比約超過五成，其次網通約二成，NB則約一成，其餘為其他應用。

法人看好，金像電受惠中高階筆記型電腦（NB）需求下半年回穩與伺服器復甦，並將搭上高階伺服器升級需求帶來的商機。

由於市場需求升溫，金像電先前率先預告，公司持續因應AI伺服器與伺服器新平台復甦帶動的趨勢，確保生產品質與交期順暢，各廠安排過年加班生產，力求2024年首季營運表現淡季不淡。而實際營運表現也符合預期。

法人預測，金像電2023年來自AI伺服器營收占比約3%，貢獻約10億元上下，初期出貨量低，不過後續隨市場供應鏈瓶頸改善與需求提升將快速成長，預期2024年營收貢獻比重有望拉升，帶動2024年首季仍有望持續季成長且雙位數年成長表現。