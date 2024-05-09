邑昇財報／第1季EPS 0.12元 低軌衛星訂單已出貨

邑昇（5291）9日公告2024年第1季營運成果，第1季每股稅後純益（EPS）0.12元，公司指出，今年將受惠於AI帶動網通伺服器需求，工控/工業電腦PCB出貨動能亦逐步回升，而首筆低軌衛星（LEO）亦已正式出貨，2024年前4月合併營收為3.1億元，將大啖LEO應用商機。

邑昇說明，第1季營收事業占比為PCB 7.7成、LED自行車燈2成、其他0.3成。在PCB事業方面，AI浪潮持續推動高階網通伺服器機台市場需求，同時工控/工業電腦在去年下半年完成庫存調整後，已陸續重啟拉貨動能；而LED自行車燈方面，今年將以配合客戶拉貨節奏為主，並與其共同開拓終端需求，同時持續投入研發量能。

邑昇說明，亦在e-bike電動輔助自行車展現研發實力，今年度再度推出兩款為代步通勤提供解決方案，包括以輕巧減重、低續航力設計，主打居家日常採買與親子接送的都市運輸需求，以及大輪徑、快速移動之偏鄉山區地區通學通勤需求，同時亦推出經典款CT150二代版，將機械式儀表板升級為物聯網面板，自動兩段變速，節省保養時間，今年上半年銷售市場以國內市場為主，並預計在第2季末正式開賣主打青少年與亞洲女性市場之公路電輔礫石車e-GRAVEL BIKE Junior。

邑昇說明，今年3月首度參加北美Satellite 2024太空衛星展，今年首筆訂單已正式出貨，未來將持續積極開拓低軌衛星（LEO）相關供應鏈，由於LEO相關設備對電子零組件與PCB等級要求極為嚴苛，需包含耐輻射、輕量化、低功耗、精準傳輸等高階、高客製化需求，為邑昇主要競爭優勢，歐美各國對生產基地亦有所限制，邑昇產線皆位於台灣境內，而後續亦將擴建龜山廠房因應訂單成長需求，後市營運動能向上可期。