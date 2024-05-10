裕隆首季稅後純益年減27% 轉投資拖累

裕隆汽車（2201）昨（9）日董事會通過首季財報，合併營收207.5億元、年增16.9億元，稅後純益為8.6億元，年減27%，主因轉投資的裕融先提列「預期信用減損」，而受到影響。

值得注意的是，法人還是看好裕隆轉投資的鴻華，旗下電動車納智捷n7車型銷售量持續攀升挹注，加上第2季業外影響的部分消失，預期裕隆獲利將重返成長軌道， 今年營運有望一季比一季好，可望倒吃甘蔗。

裕隆首季合併營收207.5億元，較去年同期190.52億元，增加16.98億元，主要來自進口車銷售台數較去年同期增加，再加上熱門的電動車n7車型銷售不斷攀升，推升整體營收持續成長，稅後純益為8.6億元，較去年同期12.01億元，年減27%，EPS為0.83元，較去年同期1.23元，減少0.4元。

針對第1季營收成長、獲利下滑的部分，裕隆也說明，第1季本業表現還是非常出色，獲利較去年下滑原因，主要是受到轉投資裕融企業影響，基於穩健保守考量，本期增加提列預期信用減損損失，以及新安東京迴轉利益墊高去年比較基期影響所致。

法人分析，4 月車市國產電動車納智捷n7則表現優總市場，逆勢開出紅盤，4月銷售告捷破千台、達1,055台，預估5月交車的台數還會攀升，持續邁向月交車1,500台挺進；隨著裕隆轉投資的小金雞鴻華先進4月營收不僅創歷史單月新高，4月營收12.71億元、月增82.6％、年增21.4倍，直接超越2023全年的10.44億元。

除了電動車n7交車動能不斷攀升支撐；裕隆集團擴大資產價值開發的新店裕隆城成為最新的人氣商廠，每年穩定挹注3.5億到4億元租金收益，成為裕隆獲利來源重要支撐。

另外，法人進一步指出，裕隆旗下還有其他重要子公司裕日車去年營運落底，今年將陸續推出新車搶市，獲利挹注可望攀升；轉投資的裕融第1季獲利挹注雖然減少，第2季開始挹注動能即可望步入常軌，看好裕隆今年獲利會一季比一季好。