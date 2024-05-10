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遠雄第1季每股純益0.56元 大將0.15元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

營建族群遠雄（5522）、大將昨（9）日發布第1季財報，遠雄稅後純益4.37億元、年減60%，每股純益0.56元；大將稅後純益1642.4萬元，年增16,659％，每股純益0.15元。

遠雄建設表示，去年受到缺工、造價上漲等因素，導致部分建案工期遞延至今年，包括總銷37億元的「中和遠雄擎光」、總銷34億元的台南「遠雄明日讚」34億元、「遠雄寬寓」、「遠雄宜進I-City」等，因此今年入帳個案將增加，總計約有7個新建案可在今年完工交屋，合計總銷約200億元以上，明年則預計完工案量有360億元、2026年更將有1119億元。

大將預計今年推出五筆個案，包括台北市大安區金華段、大將水硯、 台北市大安復興段、台北市中山區長春段及台北市士林區天母段三小段。

每股純益 遠雄

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