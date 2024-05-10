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瑞鼎樂觀全年成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

驅動IC廠瑞鼎（3592）昨（9）日召開法說會，董事長黃裕國表示，即便首季基期較高，本季業績目標仍希望保持與上季相當或微幅成長，並看好全年營收將顯著成長。

瑞鼎先前已公布首季稅後純益5.5億元，季增33.9％，年增229.2％，每股純益7.28元。談到本季主要應用動能，黃裕國指出，AMOLED應用方面，首季客戶新機發表後，本季相關需求動能將略為趨緩，不過只是季節性備貨調整；大尺寸驅動IC在客戶產能調控後，本季恢復拉貨動能；車載工控驅動IC則維持溫和成長。

黃裕國坦言，下半年市況目前較難預估，不過各面板廠今年產出應當會比去年增加，相關終端品牌出貨量估計也會提升，瑞鼎與客戶持續有新產品導入，預估今年營收將比去年顯著成長。

法說會 營收 瑞鼎

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