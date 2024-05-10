祥碩下半年出貨動能向上
祥碩（5269）昨（9）日舉行法說會，總經理林哲偉表示，本季傳統淡季營運仍力拚比首季好一點，整體持樂觀態度，毛利率預計落在50%至55%，加上自有品牌保持出貨態勢，裝置端也在推USB 4.0規格，正向看待下半年出貨動能更強勁。
林哲偉指出，經歷四、五季庫存調整後，當下庫存水位已經回到正常。當前PC市場仍偏弱，本季是裝置端（Device）傳統淡季，祥碩的策略是在下半年力推USB4產品，伴隨USB4產品單價較高，盼藉此擴大貢獻營運。
代工業務方面，林哲偉正向看待隨著大客戶市占率提升，AM4／AM5平台下半年與第4季將會達各半，加上下半年800系列都準備好了，為業績增添柴火。
針對產品進展，林哲偉回應，USB 4主控端在1月拿到認證，是第三方供應商第一家，公司於USB 4、thunderbolt 4將開始導入客戶量產，希望在今年下半年看到對公司營收貢獻。接下來將衝刺pam 3架構的USB 4 v2，現階段工程樣品已在評估中，明年80G會啟動設計定案，Pam 4架構的PCIe Gen 6，也會開發串行器及解串器（SerDes）方案。
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