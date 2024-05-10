M31衝先進製程營收占比

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（9）日召開法說會，總經理張原熏表示，2024年營收目標年增雙位數百分比，看好先進製程相關業績占公司營收比重可望達五到六成。

M31先前公布首季淨利4,230.8萬元，季減62.6％，年減39.6％，每股純益1.22元，不如法人預期。張原熏強調，M31正持續與更大型公司洽商合作，「與巨人共舞」，樂觀看待第2季與下半年的發展。

法人關切今年費用成長幅度，張原熏估計約在20％至25％之間，該公司去年已成立海外研發中心，除了印度之外，也評估布局其他地點，希望更能即時滿足客戶需要。他也期望今年業績成長情況與費用支出增加幅度能相符。外界認為，張原熏上述談話，可能意味M31今年的業績成長目標，也介於20％至25％區間。