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永道Q1每股賺2.54元 三率三升

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
永道-KY EPS
永道-KY EPS

永豐餘集團旗下RFID標籤廠永道-KY（6863）昨（9）日公布首季財報，繳出營收、毛利率、稅後純益及每股純益均創新高的亮麗成績單，毛利率、營益率與淨利率更是「三率三升」。

永道首季合併營收9.01億元，季增3.5%，年增53.5%；毛利率35.73%，季增4.83個百分點，年增3.71個百分點；營益率與淨利率分別來到21.67%及20.99%，表現優於去年第4季的15.04%與15.27%；稅後純益1.89億元，季增42.3%，年增85.3%，每股純益2.54元。

永道是全球最大RFID電子標籤ODM供應商，掌握超高頻RFID電子標籤生產技術，以設計能力與生產品質建立同業難以跨入的門檻，全球擁有超過800家客戶，涵蓋UNIQLO（優衣庫）、ZARA、沃爾瑪（Walmart）等大型企業。

永道生產基地以亞洲為主，營收來源主要來自歐美和日本，去年美國營收正式超越日本，成為主要營收市場。

因應客戶需求成長，永道5月啟動越南廠一期建廠，台北廠及中國大陸揚州廠也將同步擴產。永道估計，2024年資本支出約落在6億至8億元，較去年的1.8億元大增344%。

永道本季業績持續增溫，4月合併營收3.92億元，月增17.5%，年增111.2%；前四月合併營收12.93億元，年增67.3%。

營收

延伸閱讀

輔信營收／4月約1.4億元 年增3.97%

衛司特財報／首季三率三升 EPS 2.28元

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