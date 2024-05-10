快訊

再轟臉書「賺黑心錢」 謝金河：詐騙橫行是政府不作為造成

今各地晴朗好天氣！周日變天有雷雨 近期有無颱風吳德榮曝機率

智邦Q1每股賺4.02元 同期最佳

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
智邦EPS
智邦EPS

智邦（2345）昨（9）日公布首季財報，稅後純益22.44億元，約略與去年第4季持平，並較去年同期增加10.1%，每股純益4.02元，是歷年最旺的第1季。

法人看好，隨著供應鏈缺貨狀況趨緩，AI產品出貨增溫，可望推升智邦第2季營收成長，加上企業客戶需求緩步回升，800G產品出貨逐步放大，下半年營運也會優於上半年。

智邦首季合併營收為188.48億元，季減14.2%，年減4.3%；合併營業毛利39.33億元，季減25.7%，年減8.8%；毛利率20.87%，低於去年同期21.9%及去年第4季的24.1%；合併稅前盈餘為27.91億元，季增2.1%，年增9.9%；合併稅後純益為22.44億元，季減0.4%，年增10.1%，每股純益4.02元。

智邦近期在國際大展中展示800G交換器，採用博通解決方案，800G交換器是現在全球最快的交換器，智邦則是台廠中首家推出相關產品並有出貨實績的廠商。

法人指出，智邦晶片料源缺貨狀況舒緩，預估本季AI相關產品線動能可望較首季成長，單季營收可望來到210億元至220億元。

智邦強調，今年持續以ODM（原廠委託設計製造）、JDM （共同設計製造）、CM （委託生產）和Open Networking（開放網路）為持續成長的四大基礎，同時積極研發800G、AI相關產品，同時尋求培育和擴大戰略合作夥伴關係。

智邦董座林明蓉指出，在全球地緣政治局勢下，智邦積極在全球製造和供應鏈的革新和現代化，根據動態業務需求進行靈活的量能規劃，將是未來致勝關鍵。

智邦 營收

延伸閱讀

永道財報／首季EPS 2.54元 營收及獲利均刷單季史上新高

蘋果自研晶片 AI軍備競賽中尋求優勢

路透：華為Pura 70 Pro使用更多中國本土零件

華府首屆AI EXPO大展 繁體中文對話引擎TAIDE成亮點

相關新聞

日月光4月營收月增0.3% 近三月最佳

半導體封測廠日月光投控（3711）昨（9）日公布今年4月營收為458.2億元，月增0.3%、年增5.8%，是近三個月來高...

大聯大Q1每股賺1.16元

半導體通路大廠大聯大（3702）於昨（9）日公布首季財報，包括營收、獲利與每股純益表現均超越財測，每股純益為1.16元。...

量價俱揚族 有戲

台股昨（9）日受制外資反手調節，終止連四漲，盤面題材股各自發揮，其中，萬海（2615）、旺矽、亞德客-KY等量價俱揚股出...

力智、矽力 大摩保守看

摩根士丹利證券（大摩）指出，在中國電動車市場價格競爭更加激烈以及IDM庫存仍高且需求未增等影響下，對於台系相關功率半導體...

有成精密上市 股漲四成

太陽能模組廠有成精密（4949）昨（9）日以每股24元掛牌上市，開盤旋即展開蜜月行情，終場大漲逾四成，漲11.45元，收...

就市論勢／AI、重電概念 逢低布局

受到總體經濟訊息影響，台股在進入第2季後走勢轉趨震盪，先前因美國通膨降溫速度不如預期，6月降息時程可能往後延，不過，美國非農就業數據低於預期又燃起市場對於降息期待，激勵股市反彈走高。惟短期內不確定因素較多，除降息時間表與次數仍有變數，基本面亦無新的利多，即使經濟表現穩健，但股價已反映了明年的獲利展望，再漲空間有限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。