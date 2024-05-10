智邦Q1每股賺4.02元 同期最佳

智邦（2345）昨（9）日公布首季財報，稅後純益22.44億元，約略與去年第4季持平，並較去年同期增加10.1%，每股純益4.02元，是歷年最旺的第1季。

法人看好，隨著供應鏈缺貨狀況趨緩，AI產品出貨增溫，可望推升智邦第2季營收成長，加上企業客戶需求緩步回升，800G產品出貨逐步放大，下半年營運也會優於上半年。

智邦首季合併營收為188.48億元，季減14.2%，年減4.3%；合併營業毛利39.33億元，季減25.7%，年減8.8%；毛利率20.87%，低於去年同期21.9%及去年第4季的24.1%；合併稅前盈餘為27.91億元，季增2.1%，年增9.9%；合併稅後純益為22.44億元，季減0.4%，年增10.1%，每股純益4.02元。

智邦近期在國際大展中展示800G交換器，採用博通解決方案，800G交換器是現在全球最快的交換器，智邦則是台廠中首家推出相關產品並有出貨實績的廠商。

法人指出，智邦晶片料源缺貨狀況舒緩，預估本季AI相關產品線動能可望較首季成長，單季營收可望來到210億元至220億元。

智邦強調，今年持續以ODM（原廠委託設計製造）、JDM （共同設計製造）、CM （委託生產）和Open Networking（開放網路）為持續成長的四大基礎，同時積極研發800G、AI相關產品，同時尋求培育和擴大戰略合作夥伴關係。

智邦董座林明蓉指出，在全球地緣政治局勢下，智邦積極在全球製造和供應鏈的革新和現代化，根據動態業務需求進行靈活的量能規劃，將是未來致勝關鍵。