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大同營收／4月38.99億元、年月雙增 單月創6年同期新高

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

大同（2371）9日公告4月合併營收38.99億元，月增6.2%、年增0.9%。

大同表示，因電力事業群持續受惠強韌電網計畫及基礎電力設備升級的強勁需求，單月營收創近6年同期新高。

大同表示，電力事業群為公司主要成長引擎，在政府及民間電力設備需求續增、公司穩定出貨下，大同的重電、電線電纜、智慧電表、商業空調等四大事業部雙位數年成長，其中，重電及智慧電表事業部增長幅度最為顯著。

大同前四月累計營收營收147.19億元，年減1.77%，受集團內電子代工事業群傳統淡季影響。

展望未來，大同重電事業部的台電標案訂單將於5月密集出貨，近期拿下台電161kV電力變壓器與161kV並聯電抗器標案。

台電 大同 營收

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