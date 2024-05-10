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日月光4月營收月增0.3% 近三月最佳

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體封測廠日月光投控（3711）昨（9）日公布今年4月營收為458.2億元，月增0.3%、年增5.8%，是近三個月來高點。展望後市，日月光投控表示，下半年伴隨營運成長加速，AI先進封測可帶來營收復甦。

日月光投控今年前4月營收1786.22億元，較去年同期1742.06億元增加2.54%。展望第2季和下半年，日月光投控指出，在市況觸底回升之下，儘管車用工控應用仍緩，但未調整今年展望，維持上半年庫存調整結束、下半年成長加速、先進封測帶來營收復甦的看法。

看待今年人工智慧AI和高效能（HPC）晶片市況，日月光投控重申其成長可期，帶動先進封裝需求，成長趨勢延續到2025年，今年AI先進封裝業績看倍增。

營運長吳田玉先前強調，今年是復甦的一年，預期上半年營收呈現逐季成長，下半年隨著客戶庫存去化完畢，將進入傳統旺季，全年營運會優於去年。吳田玉進一步說，第2季會進入成長軌道，第3季開始強勁成長。

財務長董宏思則說，下半年採用先進封裝客戶的產品就會開始放量，且因其獲利表現優於平均值，有助優化整體獲利表現，研判下半年毛利率會回到長期目標區間，約在25%-30%。

日月光 營收

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