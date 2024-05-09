全民權證／緯穎 選價內外10%

緯穎（6669）今年第1季財報亮眼，毛利率續站穩一成大關，營益率衝上8.4%，稅後純益47.1億元，季增33.9%，年增42.7%，每股純益（EPS）26.92元，單季獲利與EPS同締新猷。

法人分析，緯穎今年第1季EPS優於預期，主因ASIC伺服器放量與通用伺服器需求復甦以及委託設計營收（NRE）維持高檔。2024年四大CSP資本支出有望年增四成以上，AI與資料中心建置為重點投資項目，法人預估2024年緯穎AI營收比重成長至40%以上，通用伺服器需求也逐季回溫。

權證發行商建議，看好緯穎後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準則以價內外10%以內、剩餘天數超120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

（台新證券提供）

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