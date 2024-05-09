全民權證／力成 押寶逾90天
力成（6239）4月合併營收64.98億元，月增2.48％，年增15.89％。累計今年前四個月合併營收248.27億元，年成長16.3％。今年第1季營收183.29億元，季減3.7%，年增16.4%，毛利率17.5%，業外收益6.74億元，第1季每股純益（EPS）2.32元。
力成受惠記憶體供需轉趨健康、PC、手機急單持續，AI server對SSD需求、奧運賽事TV回溫，及超豐中國客戶備貨積極，預估第2季營收可望季增。下半年隨AI PC、手機新品推出，AI server帶動DDR5需求，轉投資事業Tera Probe/ TeraPower回溫，全年營收可望年增雙位數。
權證發行商建議，看好力成後市表現的投資人，可布局價內外10%以內、有效天期90天以上的商品，參與行情。
（兆豐證券提供）
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